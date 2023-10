RANIERI, Giocare ogni tre giorni ti tiene concentrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Luca Ranieri ha parlato in zona mista dopo la vittoria della Fiorentina contro il Cucaricki. Queste le sue parole: “Ci siamo preparati bene dopo la sconfitta contro l’Empoli. Statera abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti e adesso pensiamo già alla Lazio”.

Nonostante il risultato acquisito avete continuato a provare a cercare la rete.

“Sì, volevamo far capire che la partita era nostra. La superiorità ci ha aiutati a gestire meglio il vantaggio. L’anno scorso siamo arrivati secondi per differenza reti e quest’anno non volevamo ripetere”.

Ormai sei determinante in entrambe le zone.

“Si mi trovo bene anche più avanti ma a tutti i difensori il mister chiede di spingersi in avanti. Lavoriamo per questo”.

Ora la Lazio si affronta meglio?

“Non c’è cosa migliore che giocare ogni tre o quattro giorni perché ti tiene sempre concentrato. Adesso andremo a Roma a battagliare”.

Hanno debuttato anche Comuzzo e Pierozzi, come li vedi?

“Sono due ragazzi che si impegnano sempre al massimo. Capisco cosa vuol dire. Se lo meritano”.

Ogni gara mostri sempre più carattere.

“Sono felice di trasmettere queste cose. Do sempre il massimo per la maglia e mi impegno ogni giorno”.