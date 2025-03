Ranieri e il dg Ferrari ricordano Astori: "Sempre con noi, tiferà Fiorentina da lassù"

vedi letture

Anche in casa Fiorentina c'è il ricordo di Davide Astori con il capitano Luca Ranieri e il direttore generale Alessandro Ferrari che dedicano un pensiero all'ex capitano scomparso sui social. "Ci tengo molto a ricordarlo come una grandissima persona, umile, una persona incredibile. Sono sicuro che da lassù ci sta sempre guardando e sta tifando come sempre la Fiorentina" sono le parole di Luca Ranieri mentre il dg Ferrari che ha vissuto quel momento da vicino ha detto: "4 marzo 2018, una data che non dimenticheremo mai, così come il nostro capitano Davide Astori, per sempre con noi".