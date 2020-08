RAMADANI, Guai per il Mouscron: indagine aperta

Guai per il Royal Excel Mouscron, club belga spesso al centro di polemiche per la gestione poco chiara dei calciatori anche a causa dell'attività del super-agente Fali Ramadani, che spesso ha avuto e ha a che fare con la Fiorentina. Come spiega lo stesso Mouscron in un comunicato ufficiale, questa volta i reati ipotizzati dalla procura sono quelli di falso, uso di falsi documenti e frode che coinvolgono la proprietà precedente a quella attuale (che adesso fa capo a Gerard Lopez, proprietario anche del Lille), il tutto per poter garantire la partecipazione al campionato.

Spicca il dettaglio di un verbale retrodatato di assemblea straordinaria, convocata per formalizzare le dimissioni di Marc Rautenberg, agente svizzero che fa parte della Lian Sports, l'agenzia di Fali Ramadani. L'assemblea si è svolta a febbraio 2016 e soltanto un mese prima Rautenberg, come risulta dal documento pubblicato dalla FIGC, aveva intermediato una transazione relativa alla Fiorentina e all'attuale milanista Ante Rebic. Tutti i capi di imputazione dovranno essere chiariti dall'indagine rivolta ad un club da cui la Fiorentina solo qualche anno fa ha acquistato Toni Fruk, croato con qualche apparizione in Primavera e Hanuljak.