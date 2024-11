QUI INTER, La probabile formazione per affrontare il Lipsia

La 5^ giornata della League Phase propone tra le sfide di oggi Inter-Lipsia. I nerazzurri sono una delle cinque squadre ancora imbattute nella manifestazione e vogliono proseguire la loro marcia spedita verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale con un occhio alla partita di domenica prossima contro la Fiorentina. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dirige la sfida il Sig. Joao Pinheiro. Notizie contrastanti dall’infermeria per Simone Inzaghi, con Calhanoglu e Lautaro sostanzialmente recuperati mentre Frattesi e Acerbi verso il forfait. Nel 3-5-2 del tecnico dovrebbero essere Pavard, De Vrij e Bastoni i centrali posti davanti a Sommer, con l’azzurro in ballottaggio con Bisseck. Calha torna in regia, con ai lati Barella e Zielinski (possibile turno di riposo per l’onnipresente Mkhitaryan) mentre sulle fasce Dumfries e Dimarco. In avanti Taremi ha spazio - come spesso accade in Champions - dal 1’, in coppia con Lautaro. Questa la probabile formazione dell'Inter:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zirlinski, Dimarco; Taremi, Martinez.