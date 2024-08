QUARTA (SKY), Non rinuncerò mai ad andare in avanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A margine della conferenza stampa della vigilia di Puskas Akademia-Fiorentina, Lucas Martinez Quarta ha parlato ai microfoni di SkySport per presentare la sfida in programma domani sera: "All'andata abbiamo sbagliato l'approccio, non sottovaluteremo gli avversari e non commetteremo gli stessi errori. Le difficoltà ci sono sempre per le squadre che cambiano allenatore, ma siamo tranquilli e fiduciosi nel nostro lavoro e in quello del mister.

Il cambiamento con la difesa a tre è importante e ci vuole del tempo per assimilarlo. Le mie caratteristiche rimangono però quelle, cercherò sempre di andare a recuperare palla in avanti e spingermi nella metà campo avversaria, è qualcosa che ho dentro e so che può essere un'arma in più per la squadra".