QUARTA, Pres. Kimberley: "Il River ci deve dei soldi"

Il presidente del Kimberley, Luciano Mignini, ha parlato all’emittente argentina La Voz Del Estadio denunciando il mancato pagamento da parte del River Plate dell’importo corrispondente ai premi di formazione per il trasferimento di Lucas Martínez Quarta alla Fiorentina. Queste le sue parole: "È un argomento delicato. Da parte del River non abbiamo ricevuto nulla. Avevano una scadenza, il tempo è passato e non c'è stata risposta. Quindi ora è una trattativa tra avvocati. Kimberley non ha ricevuto un centesimo per Martinez Quarta. C'è dialogo tra gli avvocati del club e speriamo che si trovi l'accordo".

Kimberley, il club nel quale Martinez Quarta ha iniziato a giocare in Argentina, possedeva il 15% sulla futura rivendita del giocatore da parte del River, che aveva il restante 85%.