PULGAR, Felice di essere qui al Galatasaray. Ora...

Erick Pulgar, fresco di passaggio in prestito dalla Fiorentina al Galatasaray, ha così parlato al sito ufficiale del club turco: "Sono molto felice di essere al Galatasaray. Il mio obiettivo è quello di ambientarmi nella squadra il prima possibile ed entrare a far parte del sistema di gioco. Ringrazio il club per avermi dato fiducia e per avermi regalato la possibilità di vestire questa maglia. Farò del mio meglio per essere degno della fiducia che mi è stata data".