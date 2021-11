PULGAR, Dal Cile: difficile possa raggiungere la Roja

È difficile che Erick Pulgar possa aggregarsi al suo Cile nella prossima pausa per le Nazionali. Come riporta La Tercera, la stessa Fiorentina ha fatto sapere che il centrocampista sta svolgendo esclusivamente terapie in questi giorni e che non lavora ancora con il pallone. Dunque molto difficilmente sarà a disposizione del Cile nonostante dalla Nazionale restino ottimisti e l'abbiano convocato per le partite di qualificazione a Qatar 2022 contro Paraguay (11 novembre) ed Ecuador (16 novembre).