NAZIONALI, Drago a casa ma Pulgar e Nico...

Sono ore decisive per il recupero degli infortunati viola (Dragowski, Pulgar e Gonzalez) che dovranno rendere conto delle loro condizioni anche ai rispettivi commissari tecnici. Se Paulo Sousa ha rinunciato a convocare l'infortunato Dragowski (che dovette saltare anche lo scorso giro di partite, dopo aver effettuato i test proprio in Polonia), discorso a parte va fatto per Pulgar e Nuco Gonzalez entrambi convocati da Cile e Argentina. Il primo deve recuperare da un infortunio e continua a lavorare a parte (vedremo se anche oggi pomeriggio) mentre Gonzalez è alle prese con il Covid: solo se per domenica avranno recuperato (l'argentino deve però neagativizzarsi per poter viaggiare) potranno rispondere alla chiamata, perciò diventa difficile immaginarlo visto che per l'argentino non ci sono ancora novità.