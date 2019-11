PRUZZO, Florenzi? Mi sarei fatto prima domande

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha commentato il presente e il possibile futuro di Alessandro Florenzi, accostato anche alla Fiorentina in questi giorni: "La Roma cerca un altro terzino, fossi stato in Florenzi mi sarei fatto delle domande già prima. Se non lascia la Roma rischia di non giocare tutto l’anno. Però non lo vedo all'Inter, ci vorrebbe una squadra che lo fa giocare di più".