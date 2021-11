PRUZZO, Cosa serve per convincere Borja Mayoral

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha parlato così di temi legati al presente della Fiorentina, cominciando dalla questione Borja Mayoral come possibile rinforzo invernale per la Fiorentina: "Per convincerlo ci vorrebbe almeno un anno e mezzo, se non due, di contratto. Venire qui sei mesi a tappare un buco non è giusto né corretto chiederglielo, se deve fare la riserva è giusto resti dov'è. Se invece gli viene prospettato di fare il titolare ora o l'anno prossimo, allora magari... In alcune situazioni il doppio centravanti lo puoi usare, ma ci vuole intelligenza e conoscenza dell'area di rigore".

Troppi problemi in difesa per il Milan?

"Con tutte queste assenze è difficile trovare una soluzione, Italiano deve inventarsi qualcosa e adattare qualcuno in difesa per una volta. La cosa più naturale che mi viene in mente è abbassare un centrocampista, ma chissà: le Nazionali lasciano sempre problemi e potrebbero esserci sorprese...".