Ufficiale
Primo contratto da professionista per Puzzoli. La Fiorentina annuncia la firma del classe 2006
Primo contratto da professionista per Giorgio Puzzoli, attaccante della Fiorentina Primavera, Ad annunciarlo è la stessa società viola: "ACF Fiorentina comunica che Giorgio Puzzoli, classe 2006 e attualmente in forza alla Primavera viola, ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2028. La Società si congratula con Giorgio per questo importante traguardo e gli augura le migliori soddisfazioni con la maglia viola".
