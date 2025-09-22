Primo contratto da professionista per Puzzoli. La Fiorentina annuncia la firma del classe 2006

Ufficiale

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:39News
di Redazione FV

Primo contratto da professionista per Giorgio Puzzoli, attaccante della Fiorentina Primavera, Ad annunciarlo è la stessa società viola: "ACF Fiorentina comunica che Giorgio Puzzoli, classe 2006 e attualmente in forza alla Primavera viola, ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2028. La Società si congratula con Giorgio per questo importante traguardo e gli augura le migliori soddisfazioni con la maglia viola".