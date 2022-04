PRIMAVERA FEMM., Altra vittoria: 2-0 al Pink Bari

Arriva un’altra vittoria per la Primavera femminile della Fiorentina che nel match di recupero ha vinto 2-0 sulla Pink Bari. Reti tutte nel primo tempo a firma di Sechi e Valvo. Nella ripresa il portiere pugliese tiene la squadra ospite in corsa ma la Viola porta a casa il bottino pieno. Il prossimo appuntamento sarà un crocevia per la post season: la Fiorentina è infatti attesa dalla Roma capolista del girone 2 e andrà alla ricerca dei punti per la matematica qualificazione alla fase successiva del campionato.

CLASSIFICA

49 Roma*, Sassuolo

47 Fiorentina*

42 San Marino Academy

33 Lazio

30 Pink Bari

28 Pomigliano**

24 Napoli*

21 Empoli*

15 Cesena

10 Palermo**

8 Roma CF*

3 Ravenna

*una partita in meno

** 1 partita in più