Primavera, c'è Fiorentina-Juventus al Viola Park: la formazione di Galloppa
Oggi alle 10:30
Big match in mattinata anche al Viola Park, dove Fiorentina e Juventus Primavera si sfidano per la diciannovesima giornata di campionato. I viola di Galloppa ci arrivano dopo la vittoria in Coppa Italia di metà settimana ai danni del Napoli. L’obiettivo, dopo appena 5 punti in altrettante gare giocate è quello di tornare al successo, che in campionato manca dal 14 dicembre, e difendere quantomeno l’attuale secondo posto che garantirebbe a fine regular season l’accesso diretto alle semifinali scudetto. Ecco la formazione ufficiale schierata da Galloppa:

4-2-3-1: Leonardelli; Trapani (C), Turnone, Sadotti, Balbo; Bonanno, Deli; Bertolini, Atzeni, Mazzeo; Braschi.