PRES. VERONA, Puntiamo alla salvezza. Kumbulla...

Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle ambizioni per il prossimo anno della squadra veneta: "Vogliamo dare stabilità alla nostra presenza in Serie A. E pertanto puntiamo alla salvezza cercando di mostrare bel gioco senza avere paura degli avversari. Restare in A è prestigioso e gratificante dal punto di vista sportivo, ma significa anche rafforzare la base del club dal punto di vista economico". Su Kumbulla aggiunge: "Diciamo che attendiamo la fine dell’Europa League, questo è vero. Però ci sono anche altri club di prima fascia interessati a Marash. Non è comunque da escludere a priori che Marash possa rimanere un altro anno a Verona".