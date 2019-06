PRES. VC NY, Cena? Commisso mi ha chiamato. DV...

Alessandro Sisto, presidente del Viola Club New York, ha parlato della cena di domani organizzata con Commisso. Questo ciò che ha detto: "Ho saputo da Commisso stesso che domani ci saranno anche Joe Barone e Montella. Siamo davvero molto contenti perché con la scorsa proprietà, nonostante i tentativi, non riuscimmo ad instaurare un rapporto del genere. Voglio conoscere Commisso, mi sembra una persona molto attenta ai rapporti umani ed anche molto disponibile: si è formato da solo e riesce facilmente ad entrare nel cuore delle persone. Da tifoso della Fiorentina sono molto contento di avere questo proprietario che tra l'altro ha insistito molto per avere famiglia, bambini e mogli per unire i fiorentini di New York. Spero che possano aumentare i componenti del Viola Club che attualmente sono 40 più o meno. Infine si è parlato di Batistuta ed Antognoni in società... Sarebbe un sogno, cercherò di capire qualcosa in più domani".