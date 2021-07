PRES. PESCARA, Illanes: oggi vertice coi viola e...

Come vi avevamo anticipato, quella di oggi aveva l'aria di una giornata molto importante in ottica della cessione di Julian Illanes dalla Fiorentina al Pescara. A confermarlo è il presidente del club abruzzese, Daniele Sebastiani, ai microfoni di PescaraSport24, nonostante la fumata non sia ancora del tutto bianca: "Oggi c’è stato un vertice con la Fiorentina ma la trattativa non è chiusa. Occorrerà qualche giorno”.