PRES. OM, Lirola? Stiamo trattando con la Fiorentina

In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto William Saliba, il presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria ha parlato di Pol Lirola. queste le sue parole: "Dobbiamo cercare di completare la rosa. Non sono contento con me stesso, è sempre meglio avere la squadra pronta all'inizio della stagione. Per quanto riguarda Pol Lirola, stiamo parlando e trattando con la Fiorentina. Bisogna avere pazienza. I club con cui stiamo trattando per Wass e Lirola non hanno fatto molte operazione. Iniziano ad attivarsi adesso".