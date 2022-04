PREMIO O. SPADARO, A Venuti quello per lo sport

C'è anche il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti, tra i personaggi che hanno valorizzato con il loro ruolo città, fiorentinità e tradizione e che per questo martedì 26 saranno premiati nella Sala Vanni, in piazza del Carmine, per il primo premio "Odoardo Spadaro", grande artista fiorentino. Un riconoscimento nato da un’idea dell’attore fiorentino Gianmaria Vassallo, protagonista anche di uno spettacolo su Spadaro, e che va a premiare alcune eccellenze della città. I premiati di questa edizione, che riceveranno una targa realizzata dall’artigiano Paolo Penko, saranno: per la Cultura, Dario Ballantini; per i Mestieri, Catia Scarpelli; per la valorizzazione della città, Luciano Artusi e appunto per lo Sport, Lorenzo Venuti.