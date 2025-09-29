Prandelli difende Pioli: "Ma quale esonero, troverà la strada giusta"

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento dei viola: "Pioli troverà la strada giusta, è un ottimo allenatore. Ma ci deve essere comunicazione per affrontare i problemi. Gudmundsson mi lascia davvero perplesso: dov'è il giocatore strepitoso di due anni fa? Ora segue troppe indicazioni tattiche o cos'altro? Anche Kean non è lo stesso dell'anno scorso. Palladino aveva capito che lui doveva fare reparto da solo.

L'aspetto umano è sempre la priorità e ripeto che Pioli saprà toccare le corde giuste. La rosa è competitiva, la Fiorentina deve lavorare sulle individualità. Esonero? No, per me Stefano è inamovibile e non credo che certe voci arrivino alla società".