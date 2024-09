PRADÈ, Vittoria che toglie tanto peso. Gudmundsson...

FirenzeViola.it

Ai microfoni ufficiali della Fiorenitna ha parlato, dopo la vittoria ottenuta dai suoi contro la Lazio, il ds viola Daniele Pradè. Queste le sue parole: "È stata una giornata importante, non solo per la vittoria contro una squadra forte ma che ci toglie tanta pesantezza che ci portavamo addosso. Ci deve sbloccare a livello psicologico e mentale, il resto sono soltanto dinamiche di spogliatoio dove la Società non deve entrare perché abbiamo fiducia nel lavoro del Mister. Sono contento per i ragazzi che volevano questi tre punti perché poi ti prendono delle paure che puoi superare solo con gli episodi. Oggi questi sono stati a nostro favore. Nel primo tempo siamo stati un po' sottotono, il palo avrebbe potuto scoraggiarci e questo non doveva accadere. Dobbiamo anche ringraziare il pubblico: è stato determinante".

Ancora sulla vittoria: "C'è grande felicità anche del Presidente Commisso. Il nostro senso di rivalsa parte da lontano, da quel 17 di marzo e da quello che è successo a Joe. Abbiamo passato mesi pesanti, abbiamo affrontato un mercato difficile e abbiamo fatto tanti cambiamenti. Sono tutte cose che finché non abbiamo ottenuto la vittoria pesavano".

Su Gudmundsson: "Lo abbiamo preso per questo, ma non è il singolo a fare il collettivo. Abbiamo un giovane del vivaio (Comuzzo, ndr) alla quarta partita da titolare che diventerà un giocatore importante. Abbiamo bisogno di certezze e per queste dovrà essere Palladino a cui oggi vanno tanti meriti per questa vittoria".