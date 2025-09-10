Pradè sul futuro di Dodo: "Cercheremo di tenerlo, il rapporto con gli agenti non è facile"

vedi letture

Nel corso della consueta conferenza stampa di fine mercato che si è tenuta quest'oggi al Viola Park, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, tra i vari argomenti toccati ha parlato anche del capitolo rinnovi, con un focus in particolare sul futuro del terzino brasiliano viola Dodo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Il monte ingaggi è aumentato ma lo abbiamo fatto con consapevolezza. Sugli altri rinnovi ci stiamo lavorando, con Mandragora ci incontreremo a breve. Su Dodo... posso dirvi che è un giocatore che ci dà gioia e divertimento. Cercheremo in tutti i modi di rinnovare anche se i rapporti con l'agente non sono facilissimi. Loro volevano un prezzo di uscita ma non glielo abbiamo dato. Lui si sta allenando benissimo e sta dando tutto".