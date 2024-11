PONGRACIC, 90 minuti in panchina con la Croazia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri sera allo stadio Poljud di Spalato è andato in scena il confronto, valido per la sesta ed ultima giornata del gruppo A1 di Nations League, tra Croazia e Portogallo. Il match è terminato 1-1, reti Joao Felix e Gvardiol, con i lusitani che staccano da primi il pass per la fase ad eliminazione diretta e gli scaccati per secondi. In classifica dietro appunto a Portogallo, primo con 14 punti, e Croazia (8), ci sono Scozia (7) e Polonia (4).

Venendo ai temi più strettamente legati alla Fiorentina, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di gioco il centrale viola Marin Pongracic. L'ex Lecce adesso tornerà a disposizione di Raffaele Palladino in vista della ripresa del campionato.