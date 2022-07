POLITANO, Vuole il Valencia: l'agente è al lavoro

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - In Spagna ne sono convinti: Matteo Politano vuole il Valencia, perché vuole raggiungere il 'suo' ex allenatore Rino Gattuso. Ieri sera il giocatore ha raggiunto il ritiro del Napoli a Dimaro, ma il suo agente è al lavoro per farlo trasferire nella Liga. Per fare chiarezza sul futuro del proprio assistito avrebbe infatti chiesto un incontro al ds dei partenopei, Giuntoli. Il club spagnolo, dal canto suo, sarebbe disposto ad alzare l'offerta a De Laurentiis, portandola a una quindicina di milioni. Il Napoli ne aveva già respinta una di 10 milioni. (ANSA).