PISTOCCHI, Sabato la peggiore gara della Juve

Il giornalista e opinionista tv Maurizio Pistocchi ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, la situazione attuale della Juventus: "Gli infortuni sono figli della tournée a inizio stagione. È incomprensibile come una società che paga così tanto i giocatori, li esponga a un rischio del genere per prendere 3-4 milioni in più. Sarri ha potuto lavorare poco con la squadra. Se tu viaggi, non ti alleni. Per questo sabato ha cercato di impiegare i giocatori più affidabili, che conoscono la sua idea. Era una partita complicata quella di Firenze, è stata la peggiore dei bianconeri, con molti giocatori sottotono e vari infortuni. Ma siamo appena agli inizi".