Pisilli su Fiorentina-Roma 5-1: "La partita più dura da mandare giù"

Niccolò Pisilli ha parlato a Cronache di Spogliatoio del 5-1 subito dalla Roma, l'anno scorso, contro la Fiorentina: "E' stato uno dei momenti più dolorosi da quando ho iniziato a giocare, insieme alla finale Primavera. Quella coi viola è stata una partita giocata in un periodo difficile per la squadra, motivo per cui fu davvero pesante. Ricordo che mi colpì tanto, era il mio primo anno tra i grandi e quella stagione era iniziata in modo complicato. Fu dura da madnare giù".