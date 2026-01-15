Pisa scatenato, Sky: "Preso anche l'ex Cagliari Joao Pedro"

Pisa scatenato, Sky: "Preso anche l'ex Cagliari Joao Pedro"FirenzeViola.it
Oggi alle 13:14News
di Redazione FV

Il Pisa si scatena sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport i nerazzurri dopo gli acquisti di Durosinmi e Bozhinov hanno chiuso per altri due rinforzi. Si tratta dell’ex Cagliari, Joao Pedro, e del centrocampista cileno Felipe Loyola. Una campagna acquisti, finora, da quasi 20 milioni di euro. L’ex Cagliari Joao Pedro tornerà in Serie A a distanza di quattro anni, nel frattempo ha militato in Turchia, Brasile, Inghilterra e Messico. Loyola è invece un difensore o centrocampista di 25 anni, nazionale cileno, prelevato dal club argentino dell'Independiente.