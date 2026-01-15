Pisa scatenato, Sky: "Preso anche l'ex Cagliari Joao Pedro"
FirenzeViola.it
Il Pisa si scatena sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport i nerazzurri dopo gli acquisti di Durosinmi e Bozhinov hanno chiuso per altri due rinforzi. Si tratta dell’ex Cagliari, Joao Pedro, e del centrocampista cileno Felipe Loyola. Una campagna acquisti, finora, da quasi 20 milioni di euro. L’ex Cagliari Joao Pedro tornerà in Serie A a distanza di quattro anni, nel frattempo ha militato in Turchia, Brasile, Inghilterra e Messico. Loyola è invece un difensore o centrocampista di 25 anni, nazionale cileno, prelevato dal club argentino dell'Independiente.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Paratici arriva con un ricco palmares. Era da Allodi che non c’era uno così titolato. Harrison: si tratta a oltranza per chiudere
3 Ecco Solomon: "La Fiorentina è una scelta legata solo al calcio. Quando mi hanno chiamato ho guardato la classifica e non ci credevo"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoParatici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Mario TeneraniVogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com