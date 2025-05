Zazzaroni sicuro: "Tudor andrà via dalla Juventus a fine stagione"

vedi letture

Ai microfoni di Mediaset il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, si è detto certo di un altro cambio in panchina in estate per la Juventus: "Ad oggi Tudor andrà via e Elkann pare voglia fare cambiamenti importanti - le parole del giornalista. Chiellini avrà un ruolo importante nell'area sportiva ed è giusto così, vista la sua esperienza e il momento particolare della società. Ritorno di Conte? Firmo sulla permanenza al Napoli. A meno che De Laurentiis non impazzisca, non gli compri nessuno, ma non ci sono elementi per pensare questo. Nel calcio poi può succedere di tutto, ma ad oggi resta con i partenopei".