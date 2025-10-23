Pioli e il contatto con Commisso: "Era molto felice: speriamo di vederlo presto"

vedi letture

Stefano Pioli, al triplice fischio di Rapid Vienna-Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale del club viola: "Fa tanto bene per la classifica di Conference, è molto importante. Provare a essere davanti ci garantirebbe risparmiare qualcosa più avanti, e poi in un periodo del genere vincere sicuramente aiuta. Ma soprattutto ho visto ferocia e attenzione, è un punto di partenza da ripetere in campionato".

Oggi si è rivisto spirito collettivo.

"Nello sport fa la differenza. Ultimamente stiamo approcciando bene, ce la giochiamo, e quando dobbiamo mettere qualcosina in più serve questo, come stasera. Oggi è capitato contro un avversario, con tutto il rispetto, non del nostro campionato. Ora teniamo i piedi per terra, siamo molto soddisfatti ma da domani ci ributtiamo sul campionato per uscire da questo momento delicato e questa classifica. Dobbiamo reggere l'urto già domenica".

Ha sentito Commisso a fine gara?

"Ho sentito Rocco, era molto contento e mi ha detto di fare i complimenti alla squadra. Speriamo di vederlo presto e dargli altre soddisfazioni, se lo merita. Vogliamo rivederlo presto e stare bene insieme".