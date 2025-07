Pioli a Sky: "Sono felicissimo, ci sono le condizioni giuste. Kean? Lo vedo felice"

vedi letture

Al termine della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole a partire da quanto si aspettava un ritorno dopo sei anni a Firenze: "Non so, ho l'esperienza necessaria per sapere che nel calcio può succedere di tutto, anche le cose più inaspettate. Non mi aspettavo la chiamata della Fiorentina ma quando è arrivata è stato facile scegliere".

Come spiega questo legame con la squadra viola?

"La Fiorentina mi è entrata dentro, ho vissuto tante situazioni qui che ti fanno sentire appartenente ad un certo modo di fare le cose. Abbiamo vissuto insieme esperienze che mi hanno emozionato e ora spero di vivere altre emozioni insieme ai giocatori, al club e ai tifosi che mi hanno spinto a prendere questa decisione che comunque andava presa. Sono felicissimo, sono veramente contento e ho trovato gente con cui avevo già lavorato. Ho trovato una squadra motivata, un club motivato a crescere, ci sono le condizioni giuste e io avevo bisogno di sfide. Ho passato un anno diverso, ho vissuto un'esperienza positiva che in quel momento andava fatta ma avevo bisogno di sentire qualcosa di diverso e la chiamata della Fiorentina mi ha fatto sentire queste sensazioni. Ringrazio la società e i tifosi per come sono stato accolto".

Quali gli obiettivi?

"Voglio portare la Fiorentina al livello migliore possibile, ma in questo momento non so dare una collocazione. Le ultime classifiche sono state corte, ci sono 4-5 punti dalla qualificazione Champions al restare fuori dalle coppe. Dobbiamo cercare di fare il massimo per non avere rimpianti a fine stagione, sperando di dare soddisfazione ai tifosi e a noi stessi. Questa credo sia una situazione in cui si può ottenere tanto".

La clausola di Kean è scaduta, possiamo dire che resta?

"Posso dire che quando ci ho parlato a telefono e per quello che sto vedendo è felice, contento, riconoscente al club per il sostegno e la fiducia. E' un giocatore molto forte che può ancora crescere. Lo vedo molto motivato, poi sulle sfaccettature e sulle cose di mercato faccio fatica a fare previsioni".

Kean, Gudmundsson e Dzeko possono giocare insieme?

"Sì, la mia volontà è schierare giocatori di qualità perché così si hanno più possibilità di vincere. Voglio una squadra che attacca e difende insieme, se c'è voglia e disponibilità allora la qualità è un valore aggiunto. Sono molto positivo, oltre alle qualità tecniche ho trovato spessore umano e sono basi giuste per fare un lavoro positivo".

Che giocatori vuole per la sua Fiorentina?

"L'idea è che se prenderemo giocatori lo faremo per alzare il livello della squadra. Questo non significa che debbano essere per forza migliori, ma magari più funzionali. Ora voglio concentrarmi sulla buona base che ho a disposizione, poi con le settimane capiremo se e dove intervenire".

Asllani le piace?

"Sinner tantissimo… Gli faccio i compimenti e lo invito a venirci a trovare al Viola Park".