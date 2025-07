Lazio, Sarri costretto a saltare l'allenamento per un problema di salute: la situazione

Piccolo problema di salute per Maurizio Sarri che questa mattina è stato costretto a saltare l'allenamento della sua squadra per sostenere una visita medica di controllo a Villa Mafalda. Il tecnico dei biancocelesti, come riportato dal club capitolino, rientrerà a Formello e alle 18:00 guiderà regolarmente l'allenamento. Di seguito la nota ufficiale della Lazio: "Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center".