PIERGUIDI, Vuturo è stato un grande fiorentino

Con un post sulla propria pagina Facebook, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi ha voluto ricordare Pietro Vuturo. Ecco le sue parole: "Oggi è un giorno di lutto: dopo una lunga battaglia Pietro non ce l'ha fatta. Da giorni tutta Firenze si era stretta intorno a lui e faceva il tifo per quest'uomo coraggioso, simbolo degli Ultras viola e calciante Verde. Oggi è un giorno di dolore e il pensiero va ai suoi figli, alla famiglia e a tutti quelli che gli volevano bene. Pietro Vuturo è stato un Ultras, incarnandone la passione, la mentalità e lo spirito; da sempre protagonista del tifo per la Fiorentina, era un punto di riferimento rispettato e ascoltato da tutti i tifosi. Quelle stesse passione e grinta le aveva messe in campo indossando la maglia dei Verdi nei primi anni '80. Per Firenze e per San Giovanni, come calciante e poi come alfiere, in un amore che non era mani venuto meno. Pietro è stato un grande fiorentino e ci lascia circondato dall'affetto e dal rispetto di tutta la città. Si sapeva che stesse male, lui stesso aveva raccontato della sua malattia e lo aveva fatto a testa alta, come sempre ha fatto tutto nella sua vita. La sua lotta contro il tumore è stata un esempio di forza, coraggio e di dignità, una battaglia che Pietro non poteva vincere ma che ha combattuto come un leone fino all'ultimo".