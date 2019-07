PEZZELLA, Serata negativa in semifinale col Brasile

German Pezzella è stato in campo tutta la partita giocata dalla sua Argentina in semifinale di Copa America contro i padroni di casa del Brasile. Il difensore viola e l'albiceleste sono usciti però sconfitti 2-0 da Belo Horizonte, caduti sotto i colpi di Gabriel Jesus (vero mattatore della gara) al 17' e di Firmino al 71', entrambi arrivati su due indecisioni dello stesso Pezzella. È stata comunque una gara molto combattuta nella quale decisivi sono stati gli episodi, anche arbitrali. Lo stesso Messi si è infuriato con il fischietto della sfida: "Non sono andati neanche a rivedere le azioni al VAR, è incredibile - le parole riportate da Sky Sport -. Spero che la Conmebol faccia qualcosa, anche se non penso che succederà perché il Brasile gestisce tutto, è molto complicato. L'arbitro li ha favoriti nel corso di tutta la partita, in tutte le giocate".