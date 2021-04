PERINETTI, Sarri sceglierà il suo futuro. Cistana...

Giorgio Perinetti, direttore tecnico del Brescia, è intervenuto per parlare anche di Fiorentina. Queste le sue parole: "Gattuso coinvolge lo spogliatoio come nessuno fa e spende tutto se stesso per la causa, quindi rimane un profilo importante in ottica viola. Sarri? Non conosco gli obiettivi di Commisso, ma molto dipenderà da quello. La decisione in ogni caso, con un profilo molto alto come il suo, spetterebbe a Sarri. Cistana? Era seguito non solo dalla Fiorentina e so che Iachini è un grande estimatore del ragazzo che si sta riprendendo da un brutto infortunio. Mancini lo ha già portato in Nazionale, è uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo".

