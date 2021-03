PERINETTI A FV, PRANDELLI UOMO ONESTO, IACHINI DARÀ FIDUCIA. KOUAME? GLI SERVONO SPAZI

Il ds del Brescia ed ex Genoa, Giorgio Perinetti, è intervenuto in esclusiva a FirenzeViola.it per parlare dei temi più attuali in casa Fiorentina.

Direttore, l'ha sorpresa il gesto di Prandelli?

"No, perché è una persona intellettualmente onesta e sentiva di non avere più nulla da dare. Per questo si è fatto da parte, perché non era in condizione di trasmettere carica e adrenalina, ingredienti fondamentali per la salvezza".

È tornato Iachini, che conosce dai tempi di Palermo.

"Beppe è un allenatore sicuramente molto producente quando subentra. Sono certo che sarà un'iniezione di fiducia per la Fiorentina".

A proposito di ex: si aspettava altro da Kouame?

"Io non so se sia cambiato, ma al Kouame che conosco io servono spazi, impostazione. E compiti non troppo limitativi. Così lo si può far rendere al meglio".

La Fiorentina può offrire un buon finale di stagione?

"I viola hanno senza dubbio un potenziale superiore al posto in classifica che attualmente occupano. Però se ne devono rendere conto ed essere pratici, concreti".

Sabato la partita col "suo" Genoa come finisce?

"Sarà una gara bloccata. Il Genoa è una squadra molto concreta, quindi gli episodi potranno cambiare le sorti del match in ogni momento".