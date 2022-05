PERINETTI, Cabral? Va capito quanto è killer. Belotti...

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha parlato su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, iniziando dalla partita Fiorentina-Roma alla quale ha assistito dal vivo: "Ho visto una squadra determinata, in salute dal punto fisico e con idee chiarissime. L'episodio del rigore iniziale ha spianato la strada però è vero che la Fiorentina ha dominato su una Roma impacciata e mai in partita, ma anche per merito dei viola".

Come ha visto Cabral? Belotti ideale per la Fiorentina?

"Cabral è stato preceduto da una certa fama, per me ha qualità tecniche e si spende per la squadra, con la Roma ha fatto una partita positiva. Mi rimangono dubbi su quanto possa finalizzare, su quanti gol possa segnare in Italia. Certo, la prima stagione non è semplice così come adattarsi a gennaio. Va capito quanto è killer... Davanti c'è bisogno di alternative, Belotti lo conosco bene perché dalla C l'ho portato in B e poi in A: suda, lo facesse meno forse segnerebbe di più ma è forte, generoso e sente la porta come pochi oltre a essere bravo di testa".