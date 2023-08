PEREYRA, Per l'ex Udinese spunta la pista brasiliana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ancora incerto il futuro di Roberto Pereyra: il centrocampista, svincolato da fine giugno dopo il termine della sua avventura all'Udinese, è stato accostato a diversi club italiani tra cui Fiorentina, Genoa, Sampdoria e Udinese (che ha provato a sondare l'ipotesi di un ritorno del Tucu).

Dalle ultime notizie che vengono dall'estero c'è però la possibilità che il classe '91 non rimanga in Italia: secondo quanto riportato da Lance.com, su Pereyra ci sarebbe anche il pressing del Santos. Da valutare lo sviluppo di una possibile trattativa, anche se voci vicine al calciatore confermano che l'argentino gradirebbe rimanere in Serie A.