PEREYRA, La Samp in pressing, novità entro lunedì

Il centrocampista Roberto Pereyra, svincolato dall'Udinese ed accostato con insistenza anche alla Fiorentina, all'estero è corteggiato dal Santos. Ma è soprattutto in Italia che c'è stata un'offerta concreta, da parte della Samp. Le parti si sono infatti aggiornate e la Samp ha confermato l'offerta contrattuale di tre anni al giocatore: un anno per la stagione che sta per iniziare, un altro con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A e uno ulteriore se nella stagione successiva la società ligure dovesse centrare la salvezza. Il giocatore si è preso però qualche giorno ma la fumata potrebbe arrivare già lunedì.