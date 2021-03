PELLEGRINI, Vlahovic nella storia. Quarta il più...

Luca Pellegrini, campione d'Italia con la Sampdoria nel '91 e commentatore Sky per Benevento-Fiorentina, ha commentato la prestazione dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Vlahovic entra nella storia perché uno che fa quello che ha fatto lui con la forza fisica, la tecnica e la personalità che possiede... Il serbo è forte fisicamente, prestante ed anche per Glik non era facile contrastarlo. Una volta che ha rubato il tempo all'avversario ero sicuro che facesse gol, non è la prima volta che calcia così ed era l'unica soluzione che aveva, un piccolo specchietto della porta ed ha cercato questo colpo. L'avesse fatto Messi saremmo stati a celebrarlo chissà per quanto tempo. Non è il primo gol di un certo spessore che fa anche se i giovani vanno presi con le molle. Gli bastava star tranquillo, aver fiducia che sbagliasse o che facesse bene. Sul terzo gol Prandelli si è girato verso il suo vice ed ha fatto un gesto come dire: 'Mamma mia'. Ha capito che l'allenatore credeva ciecamente in lui e gli ha apparecchiato la tavola. Martinez Quarta? Mi piace. Mi sembra un po' il primo Caceres, duttile e ovunque lo metta, in virtù di capacità tecniche, personalità e bravura nelle letture, faccia sempre la prestazione. Per me è più forte anche di Milenkovic ora come ora ed è diventato titolare inamovibile. Pezzella? Da quando ha perso Astori e ha dovuto calarsi nel ruolo di leader per me è stato troppo pesante per lui. E' andato riducendo le proprie prestazioni qualitativamente, non è sicuro perché regala cose che anni fa non avrebbe regalato. Spesso butta via la palla, preferisce non avere problemi. Non so se l'insicurezza sia dettata dal fatto che non senta la fiducia intorno a sé. E' in scadenza di contratto e anche ciò lo vedi in campo perché non è tranquillo, sta perdendo certezze e sicurezze. Dei tre non è il più affidabile, ha perso autorità. Viola già praticamente salva? Pensavo fosse il campionato delle stranezze e non della normalità, ma ho la sensazione che le due neopromosse, Benevento e Spezia, con il fiato corto e che hanno alle spalle squadre con organici superiori che però appena ritrovano la quadra... Vedi Cagliari, Torino e Parma. Fly down Fiorentina, ricordiamoci contro chi ha giocato e ricordiamoci del calendario".