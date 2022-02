PELLEGRINI, Viola? I nuovi attaccanti sono forti

Nel corso del TMW News è intervenuto Claudio Pellegrini ex attaccante viola ha parlato anche della Fiorentina: "Non mi ha sorpreso perchè la rosa tutto sommato era già buona l'anno scorso e quest'anno è stata migliorata. E' chiaro che oggi ha un centravanti in meno ma i nuovi arrivati sono comunque forti. E' in una buona posizione di classifica e il gioco di Italiano privilegia la squadra non un solo giocatore. Non mi pare che la Fiorentina sia impostata esclusivamente sulla punta centrale ma per un gioco d'assieme con gli esterni e i centrocampisti stessi. Alla fine sia la miglior espressione di gioco perchè se ti viene a mancare un giocatore come in questo caso, hai alternative. Il gioco alla fine porta grossi guadagni".