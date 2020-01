PEDULLÀ, Un colpo per reparto. Su Pedro 10 club

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sui principali movimenti che riguardano la Fiorentina, nel primo giorno di trattative della finestra di gennaio. Ecco le sue parole: "La Fiorentina sta lavorando ad un acquisto per reparto e i nomi sono stati scannerizzati: in difesa vedo Bonifazi che piace anche all'Atalanta, Duncan per il centrocampo ma ora non ci sono margini di manovra con il Sassuolo e in attacco Cutrone è in netto vantaggio su Petagna. Duncan? Il Sassuolo non ha mai venduto a gennaio ma Duncan non è contento, ha già espresso il desiderio di andare via a De Zerbi: non vedo però tempi brevi su di lui, ecco perché penso che sarebbe meglio andare su profili alternativi per garantire presto un rinforzo a Iachini. Cutrone? Ha fatto male lì perché non ci doveva andare. Prima di tutto andrà capito dove andrà Pedro, che ha una lunga fila di estimatori: ha almeno dieci squadre addosso, ha 3/4 Brasile sulle sue tracce e qualche società europea. Mi stupirei se la Fiorentina lo cedesse a titolo definitivo dopo averlo pagato tanto in estate".