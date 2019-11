PECCI, Classifica viola buona se si guarda ai gol

L’ex calciatore della Fiorentina Eraldo Pecci ha dato un suo personale commento su quello che è il momento in casa viola, in particolare alla luce della brutta sconfitta di domenica contro il Cagliari: "Se prendi la storia degli attaccanti della Fiorentina, nessuno va in doppia cifra. E alla fine i gol si tramutano in punti. Per me la Fiorentina ha una buona classifica per i gol che ha in potenziale".