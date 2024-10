PECCHIA, Sul Bologna: "Squadra simile alla Fiorentina"

FirenzeViola.it

Il Parma di Pecchia si prepara ad affrontare il derby emiliano con il Bologna di Italiano schierato con un 4-3-3 elastico, con inserimento dei centrocampisti e dei centrali, in cui il tecnico biancoscudato rivede il gioco della Fiorentina:

"Il Bologna è una squadra molto elastica, molte rotazioni, tanti uomini in avanti, molto aggressiva, simile alla Fiorentina degli ultimi anni. Noi dobbiamo essere in grado di fare con grande voglia e attenzione la fase difensiva ma soprattutto la fase d'attacco".