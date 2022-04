PAVARESE, Viola? Il Napoli deve temere se stesso

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto per parlare della partita di domenica contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni riportate da calcioinpillole.com: "Dobbiamo temere noi stessi, non gli avversari. Il Maradona saprà trascinare alla vittoria nelle partite in casa. Io sinceramente temo qualcosa tra Empoli e Sassuolo, due squadre che corrono di più e fisicamente stanno meglio. Il Napoli sta crescendo in una maniera importante, merito del nostro allenatore Spalletti e del suo staff. Non solo tecnico, ma anche medico. Sono sinergie importanti tra questi due staff, assolutamente. Se non c'è unità d'intenti ed una stessa veduta sulla preparazione ed il modo di gestire la settimana sarebbero guai per tutti".

Osimhen potrebbe non giocare con la Fiorentina.

"Al di là delle mancanze di questo o quel calciatore, la fortuna del Napoli è quella di avere un organico completo e forte. Le preoccupazioni su Osimhen c'erano già sulla squalifica che gli ha fatto saltare Bergamo, dove abbiamo visto un Napoli che non ha mostrato questa lacuna. Mertens è un giocatore che, al di là di quello che ha fatto in passato, continua a dare il suo apporto, se non numericamente con le reti, e fa sentire la sua presenza in campo. Non mi preoccuperei affatto se dovesse mancare questo o quello, il Napoli ha giocatori forti e sono tutti titolari".