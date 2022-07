PAULUZZI, Ikonè? Non è così funzionale ad Italiano

Valentin Pauluzzi, corrispondente in Italia per il giornale francese L'Equipe, ha parlato di Ikonè e dei primi mesi in viola dell'esterno ex Lille. Queste le sue parole: "I primi mesi di Ikoné non mi hanno stupito, sono contento che la squadra non abbia risentito del suo periodo di adattamento. Lancio un appello ai tifosi viola: so che sono molto esigenti, ma Jonathan ha bisogno di essere aiutato, anche perché non è esattamente il giocatore più funzionale al calcio di Italiano. Al Lille giocava diversamente. E poi ha già cambiato 4 volte il centravanti: prima Vlahovic, poi Piatek, poi Cabral, ora Jovic: ciò non aiuta".

Sui pochi gol segnati: "Non è mai stata una sua caratteristica. Certo può migliorare, ma la sua caratteristica migliore è quella di creare situazioni. Se questa può essere la sua stagione? Sì, perché lui l'Europa la conosce bene e può esserne motivato. Poi va considerato che è rimasto lo stesso allenatore, anche se con tutti questi cambi di attaccante non sarà semplice trovare continuità".