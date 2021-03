PASQUAL, Alle 18.30 cucina live per l'AIL Firenze

Manuel Pasqual e Gaia Nanni oggi in diretta su Facebook cucinano per l'Associazione Italiana contro Leucemie linfomi e mieloma. Riceviamo e pubblichiamo volentieri l'iniziativa promossa dall'AIL.

"Vista l’emergenza sanitaria in corso e l’impossibilità per l’Associazione di scendere in piazza con i propri volontari, abbiamo pensato a questa iniziativa online sulla pagina Facebook AIL Sezione di Firenze per sensibilizzare sulle attività dell’Associazione e promuovere gli ordini delle Uova di Pasqua.

Chi ordinerà durante la diretta (nei commenti o tramite messenger) riceverà oltre alle Uova una sorpresa dall’Associazione.

Per chi invece farà il proprio ordine

- entro il 19 Marzo: al numero 055.4364273

- dal 19 Marzo in poi ai numeri: 331/311727259 e 331/3065403

le Uova si potranno ritirare presso la sede dell’Associazione in piazza Meyer n. 2 a Firenze o potranno essere consegnate nel comune di Firenze dai volontari.



Quest’anno più che mai abbiamo bisogno del passaparola considerando il fatto che la scorsa campagna Stelle di Natale ha portato all’Associazione 1/3 delle donazioni in meno rispetto al passato per questa campagna.

Manuel Pasqual, ex Capitano della Fiorentina ed ora commentatore televisivo, è al fianco di AIL Firenze da tanti anni prestando la propria immagine per sensibilizzare sulle attività di AIL, Gaia Nanni è una new entry per l’Associazione: è diventata da poco testimonial ma è già entrata nel vivo della vita di AIL Firenze e nel cuore dei tanti volontari ed assistiti grazie al suo entusiasmo ed alla generosità".