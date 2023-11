PARISI, Primo in serie A per dribbling riusciti

Uno dei protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione della Fiorentina è senza alcun dubbio Fabiano Parisi, anche ieri uno dei migliori in campo per la Fiorentina. A certificare questo inizio scoppiettante del terzino sinistro c’è anche un importante dato riportato dal portale WyScout, secondo cui l’ex Empoli è il primo giocatore della serie A per dribbling riusciti con una percentuale del 71,88%, pari merito con Samardzic. In top ten anche Riccardo Sottil, settimo con una percentuale del 63,33%. Questa la classifica completa:

SAMARDZIC (Udinese): 71,88%PULISIC (Milan): 71,43%BELLANOVA (Torino): 71,05%POLITANO (Napoli): 67,65%EBOSELE (Udinese): 66,67%RADONIJC (Torino): 62,5%CAMBIASO (Juventus): 61,29%BERARDI (Sassuolo): 61,29%