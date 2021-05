PARENTI, Film? Per Commisso un ruolo alla De Vito

Neri Parenti, regista cinematografico (tra gli altri della serie dei Cinepanettoni) e tifoso della Fiorentina parla di Commisso e della sua conferenza stampa di oggi che tanto ha fatto discutere per i toni e i modi. "Vivendo a Roma - dice a Tuttomercatoweb.com - non ho il polso della situazione al cento per cento. Sui giornalisti e le critiche non posso rispondere ma mi ha colpito anche la frase sulla possibile cessione del club, forse anche legata anche agli ostacoli per la questione stadio. Di sicuro si sarà po' scocciato della burocrazia italiana, essendo una persona fisica, non un ente lontano. Ellliot ad esempio non viene a Milano a parlare dello stadio. Essendo coinvolto in prima persona si è appunto dovuto ricredere sulla burocrazia italiana a cui non è abituato. E' una persona sanguigna e le reazioni sono uguali al carattere".

Le critiche però nel calcio sono sempre esistite... Quelle sì, a volte anche eccessive. Mi ricordo che ai Pontello volevano addirittura bruciare la casa. Quando invece i Della Valle quando presero la Fiorentina mi chiesi chi glielo aveva fatto fare: anche loro credo abbiano avuto certo distacco negli affari societari, c'era la dirigenza che portava avanti le cose e poi una volta al mese si presentavano a Firenze. Commisso invece pare che non abbia nulla da fare in America, è sempre qui".

Adesso la Fiorentina è reduce da stagioni negative... "Gli errori forse sono stati dalla dirigenza e da Pradè; ai tempi della Della Valle c'era Cognigni che pareva la pietra dello scandalo. Poi c'è stata la scelta di Iachini, la salvezza dell'anno passato e la conferma. I risultati sono stati quel che sono stati".

Un film a Commisso glielo farebbe fare? "Assolutamente sì, anche per come parla. Lo vedrei in un ruolo alla Danny De Vito".

Gattuso allenatore viola come lo vedrebbe? "Potrebbe essere utile caratterialmente, porta regole ferree. Poi dipende dal calciomercato, i giocatori non sono terribili, alcuni in certe squadre sono indispensabili qui invece sono spariti, come è il caso di Callejon. Venuti invece gioca e se la cava. Che giochi lui invece di Callejon pareva impensabile".

Domenica c'è anche Fiorentina-Napoli... "Con De Laurentiis ci sentiamo, ma sul calcio è in silenzio stampa anche con me. Ora non si lavora più insieme e ci si vede più raramente, parliamo dei problemi del nostro settore".