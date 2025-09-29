Paolo De Paola: "Questa Fiorentina mi sorprende, il Pisa può recriminare"

Oggi alle 16:52
di Redazione FV

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio per parlare di Serie A. Questo il suo pensiero sulla Fiorentina: "La Viola non decolla e questo per me rappresenta una sorpresa. Il cambiamento di passo della squadra ancora non si vede e nell'ultima partita se c'è qualcuno che può recriminare questo è di certo il Pisa".