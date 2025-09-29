Paolo Condò scrive della Roma: "La trasferta di Firenze sa di opportunità"

Il giornalista Paolo Condo' ha analizzato sul Corriere della Sera il cammino della Roma, facendo riferimento anche alla Fiorentina che sarà la sua prossima avversaria in campionato "Gasperini vola alto lavorando su una struttura di squadra più robusta che dinamica. Non è tanto il discorso della classifica (la Roma al momento è prima a parimerito con Napoli e Milan. Ndr), quanto l'abilità nel conservare ciò che riesci a costruire, anche se è poco. Anche il calendario ha votato fin qui per la Roma, e la Fiorentina in crisi prima della sosta è una trasferta che sa di opportunità".